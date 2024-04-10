停火陷僵局拜登痛批以總理加薩政策錯誤 油價反彈結束連二跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-10 16:47

繼上周警告戰爭後果自負後，美國總統拜登周二 (9 日) 再對以色列總理納坦雅胡發出最新批評稱其加薩政策是個錯誤，並敦促以色列做出停火呼聲，而受到加薩停火談判陷入僵局，中東供應安全再次出現不確定性的影響，連兩天下跌的國際油價今 (10) 日反彈上漲，抵消美國原油庫存超出預期的影響。

拜登在美國西班牙語媒體《環球電視台》（Univision）周二播出的專訪節目中表示，他認為納坦雅胡這樣行動是個錯誤，不認同他的方式，拜登還呼籲以色列應該停火，然後未來 6 到 8 周內讓糧食和藥品能進去加薩，沙烏地阿拉伯、約旦與埃及都準備好要提供救助，以色列沒有藉口不進行對加薩難民的救援。

對於拜登的批評，納坦雅胡同日則反嗆說，世界上沒有任何力量能夠阻止以色列部隊進入拉法，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯周二也表示，以色列關於加薩戰爭停火的提議並未滿足巴勒斯坦激進派別的要求，但哈瑪斯將進一步研究該提議並向調解人做出回應。

IG 駐新加坡市場分析師 Tony Sycamore 表示，所有風險因素都可能推升油價，從今晚可能低於預期的美國消費者物價指數公布，到烏克蘭無人機再次攻擊俄羅斯石油基礎設施，再到上周以色列在敘利亞殺死兩名將軍後伊朗的反應，任何事情都足以重新點燃油價上漲趨勢。

此外，美國政府上調對美國原油產量的預測，預估今年美國原油產量每日將增加至 28 萬桶達到每日 1321 萬桶，比美國能源資訊局 (EIA) 此前預測小增 2 萬桶，但 EIA 預估今年布蘭特原油均價將達每桶 88.55 美元，高於先前預測的每桶 87 美元。

在供應中斷與地緣政治不確定性日益升高的情況下，全球最大的獨立石油貿易商 Vitol 集團執行長 Russell Hardy 最新預估若石油輸出國組織 (OPEC) 維持減產決定，今年原油價格可能會達到每桶 100 美元。

自 2022 年底以來，OPEC 及其盟國自願減產，每天從市場上減少約 500 萬桶原油來支撐油價，Russell Hardy 認為當前的市場動態顯示供應緊張，考量到 OPEC 對全球庫存的控制，80 美元至 100 美元價格範圍是合理的。

Hardy 指出，受到包括中國與印度強勁需求及航空旅行復甦導致的燃油消費增加等利多因素影響，今年全球原油產量料將成長至每日 190 萬桶，與 2023 年類似。