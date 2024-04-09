台股大顯神「積」！外資加碼台積電154億元 順帶大買中鋼5.6萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-09 18:30

台股今 (9) 日大漲 378.5 點收 20796.2 點，創收盤新高，外資買超 205 億元、台指期也由空翻多；現股方面，外資買超中鋼 5.62 萬張最多外，也敲進台積電 1.91 萬張，買超金額達 154 億元，同步加碼聯電，賣超則以緯創 3.4 萬張最多。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭掃貨 205.62 億元、自營商終結連六賣，買超 18 億元、投信買超 7.42 億元，三大法人合計買超 231.04 元。外資在台指期淨多單增加 9172 口，留倉部位也由淨空單變成淨多單 5164 口。

外資買超除了中鋼跟台積電外，電子股還有友達 4.75 萬張、聯電 1.61 萬張；傳產以中石化 2.4 萬張、長榮航 1.87 萬張、華新 1.23 萬張等較多；金融股則有新光金 2.58 萬張、開發金 2.45 萬張、國泰金 1.78 萬張、元大金近 1.4 萬張等。另外，外資也買超元大台灣價值高息 (00940) 近 1.02 萬張。

外資賣超前十中，最多的是緯創 3.4 萬張，也賣超群創 1.47 萬張、中興電 8562 張、華邦電 7408 張、華通近 7000 張、華泰 6229 張；其餘多為 ETF，包括復華台灣科技優息 (00939)2.11 萬張、群益 ESG 投等債 20+(00937B)1.47 萬張、元大台灣 50 反 1(00632R)8487 張、元大滬深 300 正 2(00637L)7015 張。