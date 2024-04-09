以色列總理稱敲定攻打拉法日期 美國重申反對

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-09 16:00

以色列總理尼坦雅胡周一（8 日）表示，已敲定對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動地面攻擊的日期，美國政府則重申反對以軍在拉法採取任何大規模行動。

據《法新社》報導，尼坦雅胡透過影片聲明表示：「這件事情會發生的，已經敲定日期。」他並未具體說明何時會發動攻擊，但他重申戰勝哈瑪斯武裝分子「需要進入拉法，並殲滅在那裡的恐怖分子部隊」。

拉法是目前尚未遭遇以色列大規模地面攻擊的城市，約有 150 萬名加薩人在此避難。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對此在周一表示：「我方已清楚對以色列表示，全面軍事入侵拉法會對平民帶來巨大傷害，最終會波及以色列的安全。」

米勒進一步指出：「我方已明確向以方表示，有更好的辦法實現合法目標，也就是削弱、瓦解、擊敗仍在拉法的哈瑪斯部隊。」

法國、埃及、約旦領袖周一都告誡以色列不要進攻拉法，呼籲以哈戰爭立即停火。