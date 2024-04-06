〈貴金屬盤後〉黃金再刷歷史新高 央行助力、市場追高 周線連3升
鉅亨網編譯許家華 2024-04-06 06:57
儘管美國三月就業成長強勁，但美國降息押注、投機性買盤和央行購買等多重因素仍令黃金維持創紀錄的漲勢，周五黃金價格再創新高紀錄。
芝加哥 Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，資本流入過多，每個人都在追高，連同央行強勁的採購和投機性買盤，一起推漲金價。
同時，美國勞工部周五公布非農就業報告，顯示 3 月非農就業新增 30.3 萬人，遠高市場預期。根據《路透》調查，經濟學家此前預測 3 月新增就業 20 萬人，預估數字在 15 萬至 25 萬之間。
美國聯準會 (Fed) 鮑爾 (Jerome Powell) 周三重申，在上個月將政策利率維持在目前的 5.25%-5.50% 區間不變後，央行並不急於降低借貸成本。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「今年稍晚某個時點，由於通膨黏性仍令人擔憂，仍是黃金市場潛在的積極環境。」
芝加哥商品交易所 (CME) 的聯準會觀察工具 (Fed watch Tool) 顯示，交易員對 6 月降息的押注目前已降至約 59%。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，一些投資者可能進行了一些空頭回補，讓黃金在技術操作上突破了 2300 美元的阻力位。
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