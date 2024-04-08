中國總理李強會美財長葉倫 籲不要把經貿問題泛安全化

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-08 09:01

中國國務院總理李強周日（7 日）在北京人民大會堂會見美國財政部長葉倫，李強表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現回穩態勢，希望美方堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不要把經貿問題泛政治化、泛安全化。

據中國官媒《新華社》報導，李強指出，國家主席習近平不久前與美國總統拜登通話，雙方一致同意要加強對話、管控分歧、推進合作，推動中美關係穩定發展。中方希望中美做夥伴，而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。中方希望美方有更多相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「舊金山願景」成為「實景」。

李強指出，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不要把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型做出重要貢獻。中方願同美方在因應氣候變遷等問題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。