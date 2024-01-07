聯寶Q1無線充電動能續強 磁性元件新品同步放量

磁性元件聯寶 (6821-TW)2023 年營收創近 4 年新高，展望今年第一季，聯寶看好，無線充電業務保持良好營運動能；磁性元件業務也受惠車用、Wi-Fi 7 新品相繼放量，推升營運表現。

聯寶去年 12 月受惠日系車廠馬達驅動器的磁性元件新品試產，無線充電業務保持暢旺，推升單月營收 5046 萬元，月增 5.71%、年減 5%，創 2023 年單月合併營收新高；全年營收 5.54 億元，微增 0.44%，改寫近 4 年營收新高。

展望今年第一季，聯寶表示，日系車廠馬達驅動器磁性元件邁入正式出貨，Wi-Fi 7 領域的 LAN 類網路變壓器等新品逐步放量。此外，隨著 Qi 2.0 標準推出，帶動國際品牌大廠相繼推出新規格無線充電新品計畫，將同步受惠。

聯寶進一步指出，去年積極加大無線充電市場佈局，拓展歐洲、美國、中國、澳洲等地區 OEM、ODM 業務接單，不僅有效中和網通產業拉貨趨緩影響，也推升去年無線充電業務營收比重達 21.14%。

而且因應美中關稅政策，聯寶也規劃東南亞地區協力生產廠商，除了有助滿足客戶訂單需求、增進業務合作黏著度，也能藉此開發東南亞市場商機；同時，持續投入 KW 級無線充電線圈、300W 中高功率無線充電模組等開發，強化競爭力。