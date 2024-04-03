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鉅亨速報

盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(4月10日)除息1.5元，預估參考價65.7元

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:05

恒耀國際(8349-TW)下週(4月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(4月3日)收盤價67.20元計算，預估參考價為65.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲2.11%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/10 67.20 1.4981 2.23% 0.0
2023/09/06 61.9 0.0 0.0% 0.9961
2022/09/08 69.6 0.0 0.0% 1.0
2020/07/13 50.8 2.0 3.94% 0.0
2019/07/12 72.1 4.657714 6.46% 0.0

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