盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(4月10日)除息1.5元，預估參考價65.7元
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:05
恒耀國際(8349-TW)下週(4月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(4月3日)收盤價67.20元計算，預估參考價為65.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲2.11%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/10
|67.20
|1.4981
|2.23%
|0.0
|2023/09/06
|61.9
|0.0
|0.0%
|0.9961
|2022/09/08
|69.6
|0.0
|0.0%
|1.0
|2020/07/13
|50.8
|2.0
|3.94%
|0.0
|2019/07/12
|72.1
|4.657714
|6.46%
|0.0
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