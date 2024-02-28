鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.99元，預估目標價為215元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.04元下修至7.99元，其中最高估值9.13元，最低估值7.18元，預估目標價為215元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|9.13(9.13)
|11.25
|11.66
|最低值
|7.18(7.18)
|7.03
|9.32
|平均值
|8.05(8.09)
|9.49
|11.01
|中位數
|7.99(8.04)
|9.8
|11.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29,721,210
|31,621,830
|35,218,620
|最低值
|27,167,800
|25,287,920
|30,021,200
|平均值
|27,709,840
|29,763,710
|33,194,750
|中位數
|27,277,000
|30,737,160
|33,769,580
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.34
|15.55
|13.36
|8.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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