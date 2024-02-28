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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.99元，預估目標價為215元

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.04元下修至7.99元，其中最高估值9.13元，最低估值7.18元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 9.13(9.13) 11.25 11.66
最低值 7.18(7.18) 7.03 9.32
平均值 8.05(8.09) 9.49 11.01
中位數 7.99(8.04) 9.8 11.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 29,721,210 31,621,830 35,218,620
最低值 27,167,800 25,287,920 30,021,200
平均值 27,709,840 29,763,710 33,194,750
中位數 27,277,000 30,737,160 33,769,580

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.34 15.55 13.36 8.37
營業收入
(單位：新台幣千元)		 37,003,082 29,391,183 27,072,342 28,243,214

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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