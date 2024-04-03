〈陸港盤後〉中國服務業PMI連15個月擴張 投資人不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（3 日）收盤同步走低，滬指跌 0.18%，3 月財新服務業採購經理人指數（PMI）升至 52.7，連續第 15 個月擴張，顯示服務業景氣加快恢復，成為經濟回升的最新跡象，但投資人似乎未領情。

滬指周三收盤跌 0.18% 報 3,069.30 點，深成指跌 0.44% 報 9,544.77 點，創業板指跌 1.08% 報 1,840.41 點。滬深兩市成交額合計人民幣 9,227 億元。「北向資金」全天淨賣出 22.75 億元。

香港恒生指數周三收盤跌 1.22%，報 16,725.1 點，恒生科技指數重挫 2.32%，報 3,460.87 點。

據《財新網》周三報導，3 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.7，較 2 月上升 0.2 個百分點。自去年年初以來，服務業 PMI 已經連續第 15 個月處於擴張區間。

3 月財新製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 51.1，連續第五個月位於擴張區間，並升至 2023 年 3 月以來新高。兩大行業景氣雙雙升溫，帶動 3 月財新綜合 PMI 上升 0.2 個百分點至 52.7，創下 2023 年 6 月以來最高紀錄。

國家統計局公布的 3 月製造業 PMI 上升 1.7 個百分點至 50.8，為 2023 年 10 月以來首次高於榮枯線；服務業商務活動指數上升 1.4 個百分點至 52.4，寫下 2023 年 7 月以來新高；綜合 PMI 上升 1.8 個百分點至 52.7，顯示整體企業生產經營活動擴張加快。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3 月中國製造業和服務業供需擴張速度略有加快，出口向好，市場維持樂觀情緒。

2024 年前兩個月各項數據全面優於預期，財新製造業 PMI 連續第五個月維持在榮枯線以上，兩者相互印證，顯示經濟回升，起步平穩。

不過，王喆也坦言，就業仍有收縮，投入和產出價格徘徊在榮枯線附近，顯示需求仍不夠強。