集體出手！中國超過30城表態支持房子「以舊換新」

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:00

中國鄭州市房管局等六部門周一（1 日）聯合印發《鄭州市促進房產市場「賣舊買新、以舊換新」工作方案（試行）》，今年鄭州市政府計劃完成二手住宅「賣舊買新、以舊換新」1 萬套，佔 2023 年鄭州二手房交易總量近 1/10。

據《21 世紀經濟報導》周二報導，鄭州市促進房產市場「賣舊買新、以舊換新」工作將按以下兩種方式進行：一是鄭州城市發展集團（政府指定收購主體）收購二手住宅，並促成「以舊換新」，計劃試點階段完成 500 套；二是政府鼓勵居民透過市場交易實現「賣舊買新、以舊換新」。

值得注意的是，鄭州並非首座啟動房屋「以舊換新」政策的城市。3 月 10 日，安徽省宣城市城建集團和宣城市國控集團共同發布了房屋「以舊換新」公告，居民可以用宣城市主城區規定區域內的「舊屋」，換成這兩家集團開發的「新屋」。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前改善性住宅需求是政策支持的重點群體之一，「以舊換新」、「以小換大」等需求獲得更多政策支持。

中指研究院的統計數據顯示，2023 年以來，超過 30 城表態支持「以舊換新」，鹽城、蘇州、瀋陽等地區發放「以舊換新」購房補貼，寧波、鹽城、濟南等部分城市與建商及房地產經紀機構聯手，推出「換新購」服務，購房者可在建商處認購，並鎖定房源，並由房地產經紀機構出售舊屋，若一定期限內舊屋售出，則按流程購買新屋，若舊屋未售出，則退還新屋認購金。