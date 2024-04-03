中國3月財新服務業PMI升至52.7 連15個月擴張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 11:00

最新數據顯示，中國 3 月財新服務業採購經理人指數（PMI）升至 52.7，連續第 15 個月擴張，顯示服務業景氣加快恢復，成為經濟回升的最新跡象。

據《財新網》周三（3 日）報導，3 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.7，較 2 月上升 0.2 個百分點。自去年年初以來，服務業 PMI 已經連續第 15 個月處於擴張區間。

3 月財新製造業 PMI 上升 0.2 個百分點至 51.1，連續第五個月位於擴張區間，並升至 2023 年 3 月以來新高。兩大行業景氣雙雙升溫，帶動 3 月財新綜合 PMI 上升 0.2 個百分點至 52.7，創下 2023 年 6 月以來最高紀錄。

國家統計局公布的 3 月製造業 PMI 上升 1.7 個百分點至 50.8，為 2023 年 10 月以來首次高於榮枯線；服務業商務活動指數上升 1.4 個百分點至 52.4，寫下 2023 年 7 月以來新高；綜合 PMI 上升 1.8 個百分點至 52.7，顯示整體企業生產經營活動擴張加快。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3 月中國製造業和服務業供需擴張速度略有加快，出口向好，市場維持樂觀情緒。

2024 年前兩個月各項數據全面優於預期，財新製造業 PMI 連續第五個月維持在榮枯線以上，兩者相互印證，顯示經濟回升，起步平穩。

不過，王喆也坦言，就業仍有收縮，投入和產出價格徘徊在榮枯線附近，顯示需求仍不夠強。