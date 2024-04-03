人均超過220萬！華為擬分紅3,392億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 10:00

中國華為擬向股東分配股利約人民幣（下同）770.95 億元（新台幣 3,392 億元），按員工持股計畫參與人數計算，參股員工每人將分得 50 萬元左右（新台幣 220 萬元）。

據《財聯社》報導，華為投資控股公司周二（2 日）表示，上述股利分配是正常利潤分配，不會對生產經營、財務狀況及償債能力產生不利影響。

值得一提的是，相較於 2022 年度，華為的 2023 年度分紅總額增加 51.4 億元。# 華為擬分紅 770.95 億 #的消息在周二火速衝上微博熱搜。

華為 2023 年年報顯示，華為投資控股公司是 100% 員工持有的民營企業。股東為華為投資控股公司工會委員會和華為創辦人任正非。公司透過工會實行員工持股計畫（即虛擬受限股計畫），員工持股計畫參與人數為 151,796 人（截至 2023 年 12 月 31 日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。

持股分紅是華為員工收入的重要組成部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分：工資、獎金及分紅。按照公司揭露的員工持股計畫參與人數計算，華為持股員工平均分紅約 50 萬元。

華為在 3 月 29 日發布 2023 年年度報告，報告顯示，華為整體經營情況符合預期，全球銷售收入為 7,042 億元，淨利潤 870 億元。

具體來看，2023 年華為 ICT 基礎設施業務的銷售收入為 3,620 億元，年增 2.3%；終端業務 2,515 億元，增長 17.3%；雲端運算業務 553 億元，激增 21.9%；數位能源業務 526 億元，成長 3.5%；智慧汽車解決方案業務 47 億元，暴增 128.1%。