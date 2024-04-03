〈能源盤後〉中東緊張局勢升級 WTI漲破每桶85美元 創去年10月以來最高價

鉅亨網編譯許家華 2024-04-03 05:58

國際油價周二 (2 日) 上漲，WTI 原油收在每桶 85 美元以上，為去年 10 月以來首見，係因此前一天以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，引發市場對中東衝突擴大的擔憂。同時，烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施，這也令石油供應面臨威脅。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元或 1.7%，收每桶 85.15 美元，為近月 WTI 原油自 10 月 27 日以來最高價位。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.50 美元或 1.7%，報每桶 88.92 美元，為 Brent 原油自 10 月 27 日以來最高價位。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 4 美分或 1.8%，收每加侖 2.7589 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 8 美分或 3.2%，收每加侖 2.7119 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 2 美分或 1.4%，收每百萬 Btu 1.8620 美元。

市場推動力

據伊朗官員稱，以色列空襲伊朗位於大馬士革的領事館，造成兩名伊朗將軍和五名軍官死亡，也似乎標誌以色列對伊朗軍事官員的升級。伊朗支持在加薩和黎巴嫩邊境沿線與以色列對戰的激進組織。

ING 策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 在報告中表示，「由於 OPEC + 持續自願擴大減產，石油基本面繼續堅挺，此時這種緊張局勢再次出現。」

自去年 10 月以哈戰爭爆發以來，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝分子之間的衝突增加。去年 10 月 7 日哈瑪斯對以色列發動攻擊並引發戰爭，哈馬斯背後也有伊朗的影子。擾亂紅海航線的葉門胡塞武裝分子也得到伊朗的支持。

ING 策略師表示，石油市場明顯供應緊繃，近月 WTI 原油期貨和近月 Brent 原油期貨的交易逆價差情形越來越明顯 (即現貨溢價)。「短缺到第二季底的環境應可讓逆價差走穩。」

同樣在周二，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯第三大煉油廠，擊中一個每日處理約 15.5 萬桶原油的設施，但媒體報導，引述產業消息人士稱，該行動並未對俄羅斯造成嚴重損害。