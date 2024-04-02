〈能源盤後〉中東局勢緊繃 中美製造業數據正面 油價上漲 WTI登5個月高點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-02 05:44

國際油價周一 (1 日) 上漲，WTI 原油期貨價格登 5 個月高點。此前數據顯示，美國上個月製造業商業活動溫和擴張，同時以色列空襲伊朗駐敘利亞領事館，恐使中東局勢更加緊張。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 54 美分或 0.7%，收每桶 83.71 美元，為近月 WTI 原油自 10 月 27 日以來最高價位。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.5%，報每桶 87.42 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨上周四收每桶 87.48 美元，為 Brent 原油自 10 月 27 日以來最高價位。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.71 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.6271 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲上漲 7.4 美分或 4.2%，收每百萬 Btu 1.8370 美元。

市場推動力

原油期貨周一延續近期漲勢，交易員自復活節假期周末歸來，上周五期貨市場因耶穌受難日休市。

中東不斷升級的地緣政治衝突持續支撐油價。《路透》報導，伊朗駐敘利亞首都大馬士革的領事館周一被夷為平地，敘利亞和伊朗媒體大肆報導該處遭以色列空襲。

根據伊朗國家電視台，伊朗革命衛隊高級指揮官 Mohammad Reza Zahedi 因此死亡，且伊朗數名外交官也在襲擊中喪生。

盤中稍早，油價在亞洲交易時段受到提振，係因世界第二大石油消費國的中國，其 3 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 49.1 升至 50.8。(該指數以 50 為擴張或收縮的分水嶺)

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 報告指出，在中國 2 月工業生產以令人訝異且積極的速度增長後，市場迎來該 PMI 數據，這組正面數據增強大眾對製造業將恢復穩健增長的信心，這是支撐今年油價的最重要因素之一。