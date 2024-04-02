中國房市危機持續？碧桂園：今天9時起暫停股票交易
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 16:00
中國建商碧桂園 (02007-HK) 周二（2 日）發布公告，表示上午 9 時起暫停股票交易，以待刊發 2023 年度業績。
碧桂園原本應該在上周四發布 2023 年財報，但該建商在當天表示，行業持續波動，集團面臨的經營環境日趨複雜，需要蒐集更多訊息，以做出合適的會計估計和判斷，並把行業及公司的變化合理反映在合併財務報表上。
因此，碧桂園說，將延後發布 2023 年財報，並依規定自周二起暫停在港交所的股票交易。
根據碧桂園於官網發布的公告，總計做出三項通知，分別為「延遲刊發 2023 年度業績及寄發 2023 年度報告」、「董事會會議延期」、「暫停買賣」。
自中國房地產市場進入深度調整期以來，諸多建商面臨流動性困難，碧桂園並非首家宣布延後發財報的建商，此前當代置業 (01107-HK) 、中原建業 (09982-HK) 、上坤地產 (06900-HK) 等約 40 家也宣布 擬延期發布 2023 年報。
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