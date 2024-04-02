以色列發動空襲 擊斃聖城旅正副指揮官 伊朗使館建築被夷為平地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-02 12:00

以色列周一（1 日）空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，伊朗駐敘大使館一棟附屬建築被夷為平地，擊殺伊朗聖城旅指揮官、指揮官副手等七人。

以色列周一發射飛彈，這次目標鎖定了伊朗駐敘利亞首都大使館附屬建築，強烈的爆炸幾乎把整棟建築摧毀，鋼筋外露，還不斷冒出濃煙。

據《以色列時報》報導，以色列擊斃聖城旅指揮官 Mohammadreza Zahedi、指揮官副手 Mohammad Haj Rahimi 等七人。聖城旅是伊朗伊斯蘭革命衛隊負責海外行動的單位。

據以色列《陸軍廣播電台》報導，Zahedi 的任務是處理針對以色列的恐怖攻擊行動，涵蓋敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦等地。他被擊殺，是美國於 2020 年 1 月刺殺伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官 Qasem Soleimani 以來最重大事件。

台灣時間周二上午 8 時 28 分，布蘭特原油漲 0.8%，報每桶 87.70 美元。

伊朗駐敘利亞大使 Hossein Akbari 指出，伊朗駐敘利亞大使館週邊建築遭到以色列 F-35 戰機發射六枚飛彈，攻擊這棟建築物。Akbari 說，當時他正在大使館辦公室，親眼目睹這場空襲。

Akbari 表示，以色列對伊朗駐敘利亞大使館領事處的空襲，凸顯以色列不遵守任何國際法準則，為達目的不擇手段。

俄羅斯、伊拉克、約旦等國均譴責以色列襲擊伊朗駐敘利亞外交機構的行動。伊拉克外交部周一強調，以方公然違反國際法，侵犯敘利亞主權，襲擊行為威脅外交使團的安全。伊拉克警告，暴力行徑範圍的擴大，將導致中東地區進一步陷入混亂。