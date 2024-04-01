盤後速報 - 東和(1414)下週(4月8日)除息0.25元，預估參考價19.3元
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 17:05
東和(1414-TW)下週(4月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(4月1日)收盤價19.55元計算，預估參考價為19.3元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
東和(1414-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為天然纖維紡織及其加工業務。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數上漲0.33%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/08
|19.55
|0.25
|1.28%
|0.0
|2023/06/14
|17.8
|0.32
|1.8%
|0.0
|2022/07/12
|16.75
|0.538
|3.21%
|0.0
|2021/07/19
|16.65
|0.246
|1.48%
|0.0
|2020/07/13
|7.21
|0.2
|2.77%
|0.0
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