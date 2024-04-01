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鉅亨速報

盤後速報 - 東和(1414)下週(4月8日)除息0.25元，預估參考價19.3元

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 17:05

東和(1414-TW)下週(4月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(4月1日)收盤價19.55元計算，預估參考價為19.3元，息值合計為0.25元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

東和(1414-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為天然纖維紡織及其加工業務。近5日股價上漲1.3%，集中市場加權指數上漲0.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/08 19.55 0.25 1.28% 0.0
2023/06/14 17.8 0.32 1.8% 0.0
2022/07/12 16.75 0.538 3.21% 0.0
2021/07/19 16.65 0.246 1.48% 0.0
2020/07/13 7.21 0.2 2.77% 0.0

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