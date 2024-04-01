日本央行短觀調查：主要製造商信心1年來首次下滑

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 15:20

日本央行周一 (1 日) 公布的短觀調查顯示，日本主要製造商的商業信心出現 4 季以來的首次惡化，服務業企業的樂觀程度則高於預期。

季度短觀調查顯示，大型製造業企業的信心指數從 12 月的 13 下滑至 11。 經濟學家之前的普遍預期是 10。 非製造企業的讀數則由 32 升至 34，連續 8 季改善，數據好於預期，並創下 30 多年來的最高水準。

這項備受關注的調查，是在日本央行 3 月份進行自 2007 年以來的首次升息之後發布的。

瑞穗研究資深經濟學家 Saisuke Sakai 指出，不該對這一結果感到悲觀，生產預計將在第 2 季恢復，日本企業有可靠的資本投資計畫，消費者將開始感受到加薪的好處。

其中，汽車製造商的信心指數從 28 大幅下降至 13，反映出席捲豐田汽車公司集團公司的安全醜聞造成生產中斷。

在入境遊客激增的提振下，大型非製造企業的信心改善， 由於日元疲軟，在日本購物和用餐的費用相對便宜，2 月外國遊客數量躍升至紀錄高點。