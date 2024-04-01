鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為142元
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對緯創(3231-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.57元下修至6.38元，其中最高估值8.03元，最低估值5.2元，預估目標價為142元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.03(8.03)
|10.08
|12.11
|最低值
|5.2(5.2)
|7.43
|9.31
|平均值
|6.48(6.54)
|8.62
|11.05
|中位數
|6.38(6.57)
|7.94
|11.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,037,338,890
|1,247,467,000
|1,354,680,270
|最低值
|940,146,000
|975,168,000
|1,220,784,280
|平均值
|988,436,500
|1,156,269,140
|1,304,589,210
|中位數
|988,291,000
|1,182,936,570
|1,338,303,070
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.08
|4.01
|3.76
|3.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
|845,011,844
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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