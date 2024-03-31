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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為276元

鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.85元上修至8.86元，其中最高估值10.05元，最低估值8.05元，預估目標價為276元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 10.05(10.05) 15.44 16.19
最低值 8.05(8.05) 9.1 16.19
平均值 8.85(8.85) 11.47 16.19
中位數 8.86(8.86) 11.47 16.19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 34,685,000 48,201,000 64,725,800
最低值 29,064,000 36,396,000 64,725,800
平均值 32,687,200 42,283,880 64,725,800
中位數 32,911,780 42,726,760 64,725,800

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 6.85 8.69 4.53 3.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,119,755 30,060,509 19,650,564 15,362,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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