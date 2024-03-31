鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至8.86元，預估目標價為276元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.85元上修至8.86元，其中最高估值10.05元，最低估值8.05元，預估目標價為276元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.05(10.05)
|15.44
|16.19
|最低值
|8.05(8.05)
|9.1
|16.19
|平均值
|8.85(8.85)
|11.47
|16.19
|中位數
|8.86(8.86)
|11.47
|16.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,685,000
|48,201,000
|64,725,800
|最低值
|29,064,000
|36,396,000
|64,725,800
|平均值
|32,687,200
|42,283,880
|64,725,800
|中位數
|32,911,780
|42,726,760
|64,725,800
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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