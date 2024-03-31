鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.4元，預估目標價為125元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.5元下修至6.4元，其中最高估值7.94元，最低估值5.75元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.94(7.94)
|8.15
|6.06
|最低值
|5.75(6.05)
|5.91
|6.06
|平均值
|6.58(6.65)
|7.22
|6.06
|中位數
|6.4(6.5)
|7.45
|6.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|164,552,000
|172,819,360
|152,644,680
|最低值
|141,072,140
|147,294,430
|152,644,680
|平均值
|153,389,570
|162,160,360
|152,644,680
|中位數
|152,563,960
|163,925,000
|152,644,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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