鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-29 10:21

新台幣兌美元匯率今 (29) 日呈現橫盤整理走勢，一度失守 32 元整數大關，但並未貶破前二日寫下的前波低點，在平盤附近拉鋸，主要亞幣兌美元仍偏弱，投資人聚焦即將公布的美國 PCE 數據及聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話，希望藉此來找尋 Fed 是否有機會最快於 6 月降息的線索。

新台幣兌美元匯率今天以 31.98 元開盤，盤中最低來到 32.005 元，今天為第三季最後一個交易日，出口商多以完成例行性的拋匯，使得整體交易量能轉淡。

觀察主要貨幣今天對美元表現，日元止貶回升，早盤約升 0.06%，不過，韓元、新台幣約貶 0.05-0.07%，泰銖貶值 0.08%，新加坡幣及人民幣同步貶值 0.01%。

美國經濟復甦力道依舊強就，本周經濟數據的主要焦點為周五 (29 日) 出爐的個人消費支出物價指數 (PCE)，美國此前公布 1 月和 2 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨均高於市場預期。