〈貴金屬盤後〉投資者待美2月PCE 衡量降息時機 金價上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-03-28 06:33
黃金周三 (27 日) 價格上漲，投資者等待本周稍晚公布的潛在通膨數據，因該數據有助於衡量降息時機。
市場目前聚焦周五將公布的美國 2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE)。1 月 PCE 上升 0.3%。
RJO Futures 高級市場策略師 Alex Turro 表示：「我們必須看看美國國內通膨是否足夠疲軟，才能為未來幾個月的降息提供明確的路徑。」由於投資者仍在等待 PCE 數據，因此他預期黃金價格區間波動。
儘管近期通膨數據較高，但美國聯準會 (Fed) 仍預期今年降息 3 次，這激勵上周黃金價格創歷史新高。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。利率下降可削減持有不孳息的黃金之機會成本，增強黃金的投資吸引力。
瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示：「多元化貨幣儲備，各國央行持續採購黃金，抵消了投資需求的疲軟。投資需求聚焦美國降息預期。」
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