〈貴金屬盤後〉美潛在通膨數據公布前 美元走疲 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-27 06:41

由於美國聯準會 (Fed) 降息的預期堅定，黃金周二 (26 日) 價格上漲，投資者等待本周稍晚公布的潛在通膨數據，因該數據有助於衡量降息時機。

4 月交割的紐約黃金期貨微漲 0.04% ，收每盎司 2177.2 美元。

黃金現貨價格上漲 0.2% ，報每盎司 2176.59 美元，早盤現貨黃金一度漲幅達 1.3%。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「臨近夏季，黃金價格會因降息預期而上漲，除非 Fed 會改變立場或宣布不考慮降息，但我不認為他們會這樣做。」

市場目前聚焦周五將公布的美國核心個人消費支出物價指數 (PCE)。

「倘若 PCE 數據高於預期，那麼黃金價格可能回調，但我認為就算回調，那些跌幅也會很快被拉回。」Haberkorn 說。

但因為美國周五恰逢耶穌受難日假期，市場對該數據的反應可能要等到下周才能浮現。

在 Fed 上周示意今年年底前仍將降息 3 次、每次 25 個基點後，黃金價格創下 2222.39 美元的歷史新高。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 71%。利率下降可削減持有不孳息的黃金之機會成本，增強黃金的投資吸引力。

中國家庭購買實體黃金的需求增加，創紀錄的金價並未減損其購買欲望，這也持續支撐黃金價格。

央行採購也給予黃金支撐力，中國人行正穩定建立其黃金儲備。WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，央行購買黃金的動機是為了讓 G7 貨幣多元化，因為 G7 貨幣在 2022 年俄烏戰爭後被武器化了。

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