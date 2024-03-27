越峰碳化矽粉末全產全銷 今年產能再擴一倍

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-27 19:40

越峰 (8121-TW) 今 (27) 日召開線上法說，總經理吳文豪表示，碳化矽 (SiC) 粉末目前維持全產全銷，今年將再擴產 1 倍；至於電感用的軟性鐵氧磁鐵芯方面，目前客戶庫存調整已告一段落。

吳文豪表示，目前碳化矽需求仍在成長階段，持續擴大產銷規模，碳化矽粉末營收佔比近年逐步提升，從 2021 年 1.7%、2022 年 5.7%、2023 年提升至 13.3%，年產量達 70 噸，今年則可望再翻倍。

吳文豪指出，目前公司出貨的碳化矽粉末主要應用在長晶，最大兩個應用分別為電動車、再生能源，接下來則將布局超細高純材料 (超微細粉體)，主要應用在半導體先進製程中所需的真空設備。

吳文豪進一步指出，公司的碳化矽超微細粉體，有初步加工能力可以加工成塊材，目前已經送樣給客戶，未來可望成為新動能。