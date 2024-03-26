盤後速報 - 鈦昇(8027)下週(4月2日)除息0.5元，預估參考價91.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08
鈦昇(8027-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(3月26日)收盤價92.20元計算，預估參考價為91.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈦昇(8027-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。近5日股價上漲3.27%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|92.20
|0.5009
|0.54%
|0.0
|2023/04/20
|54.5
|2.003
|3.68%
|0.0
|2022/06/21
|67.0
|1.5941
|2.38%
|0.0
|2021/04/08
|94.8
|1.1888
|1.25%
|0.0
|2019/10/01
|33.4
|0.3026
|0.91%
|0.20173
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