search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 鈦昇(8027)下週(4月2日)除息0.5元，預估參考價91.7元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:08

鈦昇(8027-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(3月26日)收盤價92.20元計算，預估參考價為91.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈦昇(8027-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。近5日股價上漲3.27%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 92.20 0.5009 0.54% 0.0
2023/04/20 54.5 2.003 3.68% 0.0
2022/06/21 67.0 1.5941 2.38% 0.0
2021/04/08 94.8 1.1888 1.25% 0.0
2019/10/01 33.4 0.3026 0.91% 0.20173

最新相關新聞






Empty