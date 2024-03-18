AI少不了他！台積電狂擴COWOS產能，供應鏈吃香喝辣有誰?

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 20:30

台積電除了先進製程的投資外，先進封裝投資也不落人後。行政院 3 月 18 證實台積電將首次在嘉義科學園區蓋 CoWoS 先進封裝廠，根據行政院的訊息指出，政府將會撥出 6 座新廠用地給台積電，較原先預期多出兩座，總投資額逾 5000 億元。行政院表示台積電將在 4 月開始動工，預計 2024 年會先興建 2 座。根據市場資料原先推估，台積電的 CoWoS 月產能於 2024 年底的約 3.5 萬片，如今嘉義廠的加入，台積電長期產能可望提升更多。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，輝達 GTC 大會於美國時間 3/18 日展開，B100 晶片將揭開面紗，根據市場調查 B100 將在 2024 年第三季進入量產。由於 B100 採用 2 顆 GPU 晶粒和 8 顆高頻寬記憶體（HBM）的架構，每片晶圓切割將降至 16 個晶片 (H100 約 28 顆)，若以 B100 市場需求達到 60 萬台，將消耗接近 4 萬片的 COWOS 產能，消耗接近兩倍 H100 的 CoWoS 產能，B010 若熱賣將再次造成台積電的先進封裝產能吃緊。另外，AMD 及亞馬遜等廠商對於 AI、高效能運算(HPC) 晶片的需求也在攀高，再再推升 CoWoS 先進封裝的需求，使得台積電因而加足馬力擴充產能。

其中弘塑 (3131-TW) 更是市場的焦點、2023 年第四季已經率先受惠台積電的 COWOS 設備訂單而帶動營收開始回升，2024 年上半年交機更進入高峰。隨著近期台積電又追加心設備訂單，公司訂單能見度已將可以看到 2025 年，加上美光的 HBM 設備的加入，法人推估弘塑今年 EPS 將上看 35 元，25 年進一步挑戰 50 元。

阮蕙慈分析師提到，志聖將迎來最大的轉機年，志聖與集團夥伴均豪、均華等公司合組 G2C + 聯盟，成功打入台積電的先進封裝製程及國內封測大廠的製程供應鏈，除先進封裝外，也同時提供 HBM 設備，志聖 1Q 淡季不淡，推估單季 EPS 就可以上看 1.2 元，今年業績將隨著台積電的 COWOS 產能擴充而逐季成長，全年 EPS 上看 5.5-6 元，挑戰歷史新高。

另外。美達科則受惠於 COWOS 接點測試，全球供影商沒有幾家，其他廠商都是國外大廠如愛得萬、泰瑞達，在本土化趨勢下未來商機龐大。

台積電秒填息! 這波台積飆股誰接棒神秘的第二波來了

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