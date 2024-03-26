盤後速報 - 鑫龍騰(3188)下週(4月2日)除息1.6元，預估參考價25.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
鑫龍騰(3188-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(3月26日)收盤價26.60元計算，預估參考價為25.0元，息值合計為1.6元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫龍騰(3188-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。近5日股價上漲2.76%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|26.60
|1.6
|6.02%
|0.0
|2023/08/15
|14.4
|0.3
|2.08%
|0.0
|2022/08/29
|15.5
|0.5
|3.23%
|0.5
|2021/08/23
|14.2
|0.3
|2.11%
|0.0
|2020/07/10
|14.6
|0.5
|3.42%
|0.0
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