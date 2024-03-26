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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫龍騰(3188)下週(4月2日)除息1.6元，預估參考價25.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07

鑫龍騰(3188-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(3月26日)收盤價26.60元計算，預估參考價為25.0元，息值合計為1.6元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫龍騰(3188-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。近5日股價上漲2.76%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 26.60 1.6 6.02% 0.0
2023/08/15 14.4 0.3 2.08% 0.0
2022/08/29 15.5 0.5 3.23% 0.5
2021/08/23 14.2 0.3 2.11% 0.0
2020/07/10 14.6 0.5 3.42% 0.0

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