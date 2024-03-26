盤後速報 - 精湛(2070)下週(4月2日)除息1.5元，預估參考價39.85元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
精湛(2070-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月26日)收盤價41.35元計算，預估參考價為39.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
精湛(2070-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機器設備製造業。其他。近5日股價上漲9.48%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|41.35
|1.5
|3.63%
|0.0
|2023/04/12
|38.1
|1.5
|3.94%
|0.0
|2022/04/07
|35.85
|1.5
|4.18%
|0.0
|2021/08/05
|27.7
|1.0
|3.61%
|0.0
|2020/07/03
|31.75
|1.0
|3.15%
|0.0
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