【量大強漲股整理】選後可鎖定那些主流股，有機會表現?

台股上演慶祝行情，大盤開高 120 點，一度奪回 17600 點，不過尾盤漲勢收斂，終場上漲 33.99 點，收在 17546.82 點，成交量 2859.33 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 90.87 億元；自營商賣超 18.52 億元；投信買超 22.13 億元；三大法人合計賣超 87.26 億元。

2024 總統大選落幕，選舉結果符合預期，隨著不確定因素消除，資金行情歸隊，早盤開高大漲逾百點，不過電子股普遍賣壓沉重下，尾盤漲勢收斂，終場僅小漲 33 點作收，今日雖然沒有大漲作收，漲幅收斂，但今日收量增紅 k 棒

，重返五日線大關；今日會漲幅收斂除了電子股賣壓沉重以外，主要在周三為台指期結算，結算前偏震盪也正常；雖然外資轉買為賣，但投信則是連 11 買

買超逾 279 億元，內資法人持續積極布局，加上美國上週五公布 12 月 PPI 月減 0.1%，年增 1%，均低於預期，2 年期公債殖利率跌至 5 月以來的最低，FED 3 月降息 1 碼機率為 79.4%，都有利於未來的資金行情，市場將靜待週四 (2330-TW) 台積電法說會登場，如釋出正面消息，AI、半導體等相關概念股；將帶動

台股走高，向萬八挑戰。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，早盤一度大漲，但終場僅小漲 2 元；收在 586 元；政策受惠股同樣吸金，生技族群的 (6782-TW) 視陽，上漲 8.17％，(6472-TW)保瑞，上揚 4.05％，(1795-TW)美時，漲幅來到 4.96％，重電族群的 (1519-TW) 華城，今天再創波段新高、(1609-TW)大亞，近年擴大布局能源商機，持續擴增太陽能、今日大漲 8.05％；延續「非核家園」政策，太陽能概念股表態， (5210-TW)寶碩，強勢亮燈漲停、(2406-TW)國碩，大漲 6.55%；12 月營收創高股，5258-TW)虹堡，12 月營收 8.76 億元，月增 30.36%，也漲 3.61%、(5269-TW)祥碩，12 月營收 6.62 億、年增 77.81%，今日大漲 6.25%，再創波段新高、(3228-TW)金麗科，維持多頭型態，來到新高價 399 元，網通 (3025-TW) 星通，亮燈漲停! 再創新高! 來到 68 元大關，這些相關的強勢股，我們通通在節目中預告在前面，也驗證佳螢的選股。

元月份紅包股，封關前，佳螢公開贈送 (5269-TW) 祥碩，給大家! 來到今天噴出再創新高!

無論是在經濟日報領先預告，又或是在紅包股贈送，今天的創新高!

都驗證佳螢的選股方向!!!

1265=>1970，整整波段大漲 +55%

另外轉機股向來是第一季作夢行情的重點股

佳螢公開在經濟日報 131 公開預告的 (3228-TW) 金麗科

股價一飛衝天，再創波段新高! 來到 399

整整波段大漲了 204%，無疑是作夢行情中最強的飆股，更被我們抓中!

通通領先市場講在前面!~~~

(1519-TW) 華城，12 月營收翻倍成長，今日再創歷史新高!

(1609-TW) 大亞，12 月營收表現亮眼，雙成長；更是在節目上公開預告後，大漲 +8% 再創新高!

這些通通都領先市場，講在前面，再度驗證佳螢選股冠軍的實力!

選後可鎖定那些主流股，有機會表現?

影片分享給你知道

https://youtu.be/XLXdn9zgjeo

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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