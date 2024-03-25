胡潤全球富豪榜揭曉 一半以上新增財富來自AI
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 12:01
胡潤研究院周一（25 日）發布《2024 胡潤全球富豪榜》，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以人民幣（下同）1.67 兆元的身價成為世界首富，較去年增加 5,300 億元，這是他四年來第三次成為全球首富。
《2024 胡潤全球富豪榜》顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯進步兩名至第二，財富增加 4,800 億元，激增 57%，達到 1.33 兆元。去年排名第一的法國奢侈品巨頭路易威登集團（LVMH）創辦人 Bernard Arnault，跌至第三，財富減少 1,900 億元，至 1.26 兆元。
今年一半以上的新增財富是來自人工智慧（AI）。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳第一次財富明顯增長，擠入全球前 30 名。寒武紀 (688256-CN) 的陳天石、聯發科 (2454-TW) 的蔡明介、第四範式 (06682-HK) 的戴文淵等，財富也以較快速度增長。
中國首富則由農夫山泉 (09633-HK) 創辦人鍾睒睒蟬聯，這是他連續第四度成為中國首富，總財富達到 4,500 億元，縮水 9%。
拼多多 (PDD-US) 創始人黃崢的財富比去年增長 71%，是今年中國財富增長最多的企業家，以 3,850 億元首次躍居中國第二大富豪。
拼多多去年第 3 季財報顯示，總收入年增逾 90%，遠遠優於市場預期。另外，海外業務 Temu 和快團團業務發展勢頭良好。去年 11 月，拼多多市值一度超過阿里巴巴。
馬化騰的財富比去年減少 10%，以 2,500 億元位列中國第三。
去年第 3 季，騰訊 (00700-HK) 的營收為 1,500 多億元，年增 10%，淨利潤為 360 多億元，下降 9%。其中國際市場遊戲收入為 130 多億元，增長 14%；本土遊戲收入為 320 多億元，增長 5%。
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