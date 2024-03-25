〈走進中國〉877元就能讓已逝親人開口說話 「AI復活」生意火爆

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 08:00

「真的很忙，一天加這麼多，真的回覆不過來」，微信名為「AI 復活師」的微信好友申請已經「爆炸」，他在朋友圈發文：「加不完，根本加不完」。

據《每日影視》報導，近日李玟、張國榮、高以翔、喬任梁等已故藝人被 AI「復活」的影片登上微博熱搜，這些離我們遠去的公眾人物，重新回到大眾視野。

在社交平台上搜索「AI 復活」，有各種相似賬號在活躍。這些帳號透過發布李玟、高以翔等已逝名人的 AI 影片吸引觀眾，並以此招攬客戶，聲稱可以定制祝福、修復照片、讓親人「復活」。

一位名為「AI 復活師」的博主提供了「AI 復活套餐」，包括「逝者照片 + AI 配音」、「逝者照片 + 逝者聲音克隆」、「逝者影片 + 逝者聲音克隆」等服務。

這些服務的價格，根據內容的複雜程度和個性化需求，從人民幣（下同）198 元（新台幣 877 元）到 598 元不等，發在社交平台上的明星示例為 598 元版本，製作此版本，用戶只需提供 10 秒以上的聲音和一段有正面肖像的影片。

說起技術，該「復活師」十分自信，「市面上基本超越不了，我們 598（元）的效果，他們都是大幾千」。

除 AI 影音服務外，這名「AI 復活師」還表示，正在收徒，並尋找下游代理，可提供 AI 影音製作教學服務。收徒價格為 980 元，學員僅可以學習售賣價格為 198 元的「逝者照片 + AI 配音」技術，學會後接單，每單提成 50 元，基本每天都會有單子。如果學員要學會全套技術，學費接近 2 萬元。

代理收費價格同樣為 980 元。他表示，目前市場上需求很大，不用擔心沒單的情況，「團隊代理 30 多人，人手根本不夠用」。

如果有人想成為代理，上線會提供話術和影音。代理將影片發到平台後，如果有人想做 AI「復活」影片，代理就可以按照話術去溝通，成單後，把客戶提供的照片和影音提供給上線，由上線完成影片製作。

這名「AI 復活師」聲稱，接下來會推出應用程式（App），支援視訊通話，用戶可以直接在 App 下單。在他看來，這是個很「積德」的事情，「我們客戶接觸下來，總體反應都是特別感恩」。

不過，有關 AI「復活」衍生的風險，目前人們還沒有明確的答案，就連音樂人包小柏在表達對女兒包容的思念時，也不忘提醒民眾要警惕 AI 技術詐騙的風險，呼籲大家好好保留生前的數據資料，不要輕易交給外人。

高以翔生前經紀人在 3 月 15 日轉達高以翔家人的意見，表示不希望高以翔肖像被他人任意使用，譴責這種行徑，若不立即停止侵權行為，高家會採取法律行動。

喬任梁父親也說，無法容忍 AI 技術讓兒子「復活」，這讓他感到極度不適，「我希望對方能儘快將影片下架，他們未徵求我們同意，這是在揭傷疤」。