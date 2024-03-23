莫斯科遇恐攻！死亡人數增至93人 俄方：必須血債血償

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-23 16:53

俄羅斯總統普丁宣布勝選不到一周，首都莫斯科近郊一座音樂廳周五（22 日）晚間就遇襲，多名持自動步槍的槍手大開殺戒，目前死亡人數已增至 93 人，且 11 名嫌疑犯落網。

據《彭博》報導，莫斯科西北市郊的音樂廳 Crocus City Hall 周五發生大型槍擊事件，俄羅斯偵查委員會周六表示，死亡人數已增至 93 人。

莫斯科州衛生部門指出，這起襲擊事件造成 145 人受傷，這些傷患被送往 12 家醫院搶救，目前政府已公布 121 名受傷人員名單。

聯邦安全局局長已向普丁匯報嫌疑犯抓捕進展，共 11 人被捕。

這起事件是俄國十幾年來死傷最慘重的攻擊事件。俄國家杜馬主席沃洛金強調：「製造這場駭人聽聞的恐怖襲擊的敗類必須被消滅」。俄羅斯安全會議副主席梅德韋杰夫也警告，這起恐怖襲擊的參與者必須「血債血償」。如果確定襲擊者受烏克蘭唆使，俄方就必須將其找到，並予以消滅。