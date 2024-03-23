〈能源盤後〉聯合國加薩停火決議遭中俄否決 油價本周小漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 06:02

國際油價周五 (22 日) 收低，但由於聯合國加薩停火決議未能通過，以及俄羅斯和烏克蘭之間的攻擊加劇，本周石油期貨小幅上漲。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 44 美分或 0.5%，收每桶 80.63 美元，本周上漲近 0.1%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 35 美分或 0.4%，報每桶 85.43 美元，本周上漲 0.1%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 41 美分或 0.5%，報每桶 84.83 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.74 美元，本周上漲 0.7%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.65 美元，本周下跌 2.7%。

4 月交割的天然氣價格下跌 1.4%，收每百萬 Btu 1.66 美元，本周上漲 0.2%。

市場推動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，油價一直穩定在 80 美元左右，並且「像溜溜球一樣運行——上下彈跳，但沒有真正走向任何地方。這是因為全球市場庫存充足，且美國聯準會 (Fed) 避談降息時機。」

「儘管石油的走向並不明確，但我們會逢低買入，因為我們覺得下行空間有限，只要石油輸出國組織 (OPEC) 持續堅持自願減產。」Raj 說。

聯合國周五就「以色列與哈馬斯戰爭立即停火」的決議遭俄羅斯和中國否決而未能通過。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 報告指出，該決議草案周四引發「牛市擠壓」，令價格承壓。

若該決議通過，將緩解投資人對中東緊張局勢的擔憂，但儘管該決議未能通過，周五油價仍小幅走低。

與此同時，英國《金融時報》報導，，美國敦促烏克蘭停止攻擊俄羅斯能源設施，並示警稱烏克蘭一系列無人機攻擊，估計令俄國約 7% 的煉油產能癱瘓，恐推升全球油價並引發挑釁與報復。

ICICI 銀行周五分析報告指出，烏克蘭官員聲稱其行動目的是損傷提供俄羅斯戰爭資金的關鍵產業，並擾亂其國內燃料供應。另外，胡塞武裝分子持續攻擊通行紅海的運輸船隻，但美國也發動空襲回應，讓大眾越來越擔心該地區的供應受到干擾。