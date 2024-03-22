〈能源盤後〉歐元區製造業意外加速收縮 能源需求前景堪憂 原油連跌2日

鉅亨網編譯許家華 2024-03-22 05:46

國際油價周四 (21 日) 連日走跌，部分原因是對能源需求前景的擔憂。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 20 美分或近 0.3%，收每桶 81.07 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 17 美分或 0.2%，報每桶 85.78 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.73 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.67 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 1.68 美元。

市場推動力

油價連續第二個交易日收低，WTI 原油和 Brent 原油周二觸及 10 月底以來的最高水準後回落。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，此次下跌是由於「以德國和法國為首的歐元區，全球最大原油進口地區之一的製造業活動意外加速收縮。」

HCOB 歐元區綜合 PMI 產出指數 (衡量使用歐元的 20 個國家的製造業和服務業活動的指標) 3 月初值自前月的 49.2 升至 49.9，略低於該指數代表產業收縮或成長的分水嶺 (50)。

Hasn 表示，本周初發布中國 2 月工業生產成長高於預期，為正面數據，但歐元區現又發布了令人失望的數據。

美國方面，數據顯示其 3 月經濟成長放緩，通膨上升。

S&P 美國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值自前月的 52.2 升至 52.5，而服務業 PMI 初值則自 52.3 下滑至 51.7，觸及 3 個月低點。

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「貨幣驅動」了油價跌勢，因為美元走強促使以美元計價的大宗商品價格下跌。

美國聯準會 (Fed) 周三決定維持今年降息 3 次的預期，油價隨後走跌。Cieszynski 表示：「在我看來，交易員正艱難地應對過去 24 小時內各國央行相互矛盾情緒，包括瑞士央行的鴿派降息、台灣的鷹派升息以及聯準會和英國央行的『中性鴿派情緒』。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布庫存數據後，原油價格收低。數據顯示，上周美國原油庫存下降 200 萬桶，略小於預期，汽油庫存降幅大於預期。

Sevens Report Research 分析報告指出：「昨天 EIA 公佈的每周庫存數據基本上看漲，但期貨市場早就超買，所以數據發布後立即下意識拋售，因為短衝者趁油價突破今年新高時獲利了結。」

同時，由於 EIA 數據顯示美國天然氣供應量上周意外但溫和的增長，導致天然氣期貨價格走低。