誤會大了！排隊搶購00940因為這件事，越低價賺越多？入手00940必看

鉅亨網新聞中心 2024-03-22 20:30

上週熱烈募集的 ETF「元大台灣價值高息 00940」，募集金額逾 1750 億元，創下台股史上最高募集紀錄！該檔 ETF 除了有每月配息的優勢，更主打發行價只要 10 元，低價引發民眾熱烈搶購，包含銀行存款戶的資金也大舉移動，造成短期利率一度飆升，央行總裁也要出面關切！

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，在台灣低利率的環境下，定存族想要尋求更高領息的機會，00940 不僅主打高股息而且是月月領息，吸引了定存族想要解約，甚至不少人想要借款來申購，這股趨勢難擋。然而，若投資人搶購是因為發行價只要 10 元，以為越低價賺越多，那可就誤會大了。

有別於市場上其他新募集的 ETF，多數以 15 元為發行價，00940 則訂價在 10 元發行，確實為一大亮點。近年來股市大漲，目前 ETF 市價普遍都已超過 20 元，甚至高達 150 多元，如今投資人想要購買一張 ETF，至少要準備 2 萬多元，若是老牌的旗艦基金 0050 甚至買一張要超過 15 萬元。新發行的 00940 訂價在 10 元，代表申購一張只要 1 萬元，門檻瞬間大幅降低！也有些投資新手認為，低價就是低成本，將來上漲空間大，因此加入了此波募集熱潮。

然而，阮蕙慈分析師提醒「越低價賺越多」是個迷思！ETF 的漲跌表現是由所持有成分股的表現決定。ETF 的發行價可以訂在任何價位，過去通常訂在 15 元或 20 元居多，但對於投資績效來說，並沒有特別的意義。倘若 ETF 持有完全一模一樣的投資組合，無論發行價訂在 10 元或 20 元，績效表現都是一樣的，不會有差別。

ETF 並不是越低價賺越多，例如台灣成立最久的台股 ETF(0050-TW) 目前價格已經超過 150 多元，然而受惠於第一大持股的台積電股價大漲，使得短、中、長期績效都名列前茅。若因為低價（例如 10 元）原因而去買 ETF，將來的漲幅未必會比較大，關鍵還是要回歸 ETF 所持有標的，也就是 ETF 所追蹤的指數成分股表現來觀察。

阮蕙慈分析師強調，00940 在進場前相關成分股已經被大幅拉高，對建倉成本來說相對不利，要累積出可分配收益只能等除息旺季的股息收入，由於接下來還有多檔 ETF 要募集，對想參與的投資朋友，阮蕙慈分析師建議 2 個重點，可參考下列影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

震盪都是 ETF 害的？00919 怎麼做 940 會破發？這件事會讓台股續漲

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