〈貴金屬盤後〉美元自一周低點反彈 黃金回調稍作歇息

鉅亨網編譯許家華 2024-03-22 06:45

現貨黃金價格周四 (21 日) 小幅回落，係因美元反彈 0.7% 引起金價回調，但黃金期貨漲逾 1%。前一日 Fed 暗示今年仍將 3 次降息後，美元跌至一周低點。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.1% ，收每盎司 2184.40 美元。

黃金現貨價格下跌 0.3% ，報每盎司 2180.49 美元，自早盤處級的史上高點 2222.39 美元回調。

美元在跌至一周低點後反彈 0.7%，增加非美元買家投資黃金的機會成本，進而降低其購買興趣。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，隔夜激進買盤似乎已經失去動力，金價正在回調，因為利率市場僅小幅貼現今年更多次降息的風險。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%，自 Fed 公布決策前的 65% 升上來。

儘管近期通膨數據較高，Fed 主席鮑爾表示，Fed 仍有可能今年年底前將利率降低 75 個基點。

美銀研究部在 3 月 20 日的報告中表示：「黃金仍是今年我們最愛的交易之一，因為對股票投資者來說，黃金具有對沖投資組合的吸引力。此外，前所未有的央行買盤是黃金看漲的另一個原因。」

其他資產的孳息下降就會提高無孳息的黃金之吸引力。

瑞士寶盛分析師 Carsten Menke 表示：「黃金期貨市場的情緒非常樂觀。因此，對沖基金或任何其他短期交易者或趨勢追隨者都定位在更高的價格。我認為，在實體黃金市場相當疲軟的情況下，這一領域處於主導地位。」

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