鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為63.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-09 17:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.68元，其中最高估值2.92元，最低估值2.36元，預估目標價為63.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.92(2.92)
|3.43
|3.57
|最低值
|2.36(2.36)
|2.92
|3.27
|平均值
|2.66(2.65)
|3.13
|3.42
|中位數
|2.68(2.64)
|3.09
|3.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39,290,000
|42,871,000
|44,847,000
|最低值
|38,960,000
|41,119,000
|40,957,000
|平均值
|39,127,500
|42,077,670
|42,902,000
|中位數
|39,130,000
|42,243,000
|42,902,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.73
|0.59
|0.42
|1.99
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
|28,540,207
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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