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鉅亨速報

盤後速報 - 華孚(6235)下週(3月28日)除息1.68元，預估參考價112.32元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

華孚(6235-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.68元。

以今日(3月21日)收盤價114.00元計算，預估參考價為112.32元，息值合計為1.68元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

華孚(6235-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。近5日股價上漲4.55%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 114.00 1.67897 1.47% 0.0
2023/03/24 68.7 0.69859 1.02% 0.0
2022/04/21 40.4 0.2997 0.74% 0.0
2021/04/22 23.35 0.5981 2.56% 0.0
2019/09/19 13.3 0.497576 3.74% 0.0

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