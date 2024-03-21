盤後速報 - 華孚(6235)下週(3月28日)除息1.68元，預估參考價112.32元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
華孚(6235-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.68元。
以今日(3月21日)收盤價114.00元計算，預估參考價為112.32元，息值合計為1.68元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
華孚(6235-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄之各類零組件或成品。各類模治具之設計開發。塑膠射出成型，主要包含流程箱及工業用棧板等。近5日股價上漲4.55%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|114.00
|1.67897
|1.47%
|0.0
|2023/03/24
|68.7
|0.69859
|1.02%
|0.0
|2022/04/21
|40.4
|0.2997
|0.74%
|0.0
|2021/04/22
|23.35
|0.5981
|2.56%
|0.0
|2019/09/19
|13.3
|0.497576
|3.74%
|0.0
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