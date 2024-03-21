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鉅亨速報

盤後速報 - 燦星網(4930)下週(3月28日)除息2.3元，預估參考價33.95元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

燦星網(4930-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(3月21日)收盤價36.25元計算，預估參考價為33.95元，息值合計為2.3元，股息殖利率6.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

燦星網(4930-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為小家電之製造及銷售。其他。近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 36.25 2.3 6.34% 0.0
2023/03/30 29.1 2.0 6.87% 0.0
2022/03/30 38.0 4.8 12.63% 0.0
2021/04/16 35.0 3.5 10.0% 0.0
2020/07/07 10.75 0.5 4.65% 0.0

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