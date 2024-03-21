盤後速報 - 燦星網(4930)下週(3月28日)除息2.3元，預估參考價33.95元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
燦星網(4930-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(3月21日)收盤價36.25元計算，預估參考價為33.95元，息值合計為2.3元，股息殖利率6.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
燦星網(4930-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為小家電之製造及銷售。其他。近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|36.25
|2.3
|6.34%
|0.0
|2023/03/30
|29.1
|2.0
|6.87%
|0.0
|2022/03/30
|38.0
|4.8
|12.63%
|0.0
|2021/04/16
|35.0
|3.5
|10.0%
|0.0
|2020/07/07
|10.75
|0.5
|4.65%
|0.0
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