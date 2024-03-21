盤後速報 - 上品(4770)下週(3月28日)除息12元，預估參考價413.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
上品(4770-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
以今日(3月21日)收盤價425.00元計算，預估參考價為413.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
上品(4770-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣。氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣。各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造。近5日股價上漲3.49%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|425.00
|12.0
|2.82%
|0.0
|2023/03/24
|306.0
|12.0
|3.92%
|0.0
|2022/03/31
|255.0
|8.0
|3.14%
|0.0
|2021/06/16
|218.5
|4.3
|1.97%
|0.0
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