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鉅亨速報

盤後速報 - 上品(4770)下週(3月28日)除息12元，預估參考價413.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

上品(4770-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

以今日(3月21日)收盤價425.00元計算，預估參考價為413.0元，息值合計為12.0元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

上品(4770-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為氟素樹脂應用材料之製造、加工及買賣。氟素樹脂內襯設備之製造、加工及買賣。各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程設計與製造。近5日股價上漲3.49%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 425.00 12.0 2.82% 0.0
2023/03/24 306.0 12.0 3.92% 0.0
2022/03/31 255.0 8.0 3.14% 0.0
2021/06/16 218.5 4.3 1.97% 0.0

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