盤後速報 - 湯石照明(4972)下週(3月28日)除息0.7元，預估參考價27.7元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
湯石照明(4972-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(3月21日)收盤價28.40元計算，預估參考價為27.7元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
湯石照明(4972-TW)所屬產業為光電業，主要業務為專業商用照明燈具設計及製造。近5日股價下跌1.39%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|28.40
|0.7
|2.46%
|0.0
|2023/03/23
|30.55
|1.62
|5.3%
|0.0
|2022/06/15
|32.45
|2.1
|6.47%
|0.0
|2021/06/16
|35.15
|2.4
|6.83%
|0.0
|2020/06/16
|31.05
|2.2414
|7.22%
|0.0
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