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鉅亨速報

盤後速報 - 湯石照明(4972)下週(3月28日)除息0.7元，預估參考價27.7元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

湯石照明(4972-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(3月21日)收盤價28.40元計算，預估參考價為27.7元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

湯石照明(4972-TW)所屬產業為光電業，主要業務為專業商用照明燈具設計及製造。近5日股價下跌1.39%，櫃買市場加權指數上漲0.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 28.40 0.7 2.46% 0.0
2023/03/23 30.55 1.62 5.3% 0.0
2022/06/15 32.45 2.1 6.47% 0.0
2021/06/16 35.15 2.4 6.83% 0.0
2020/06/16 31.05 2.2414 7.22% 0.0

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