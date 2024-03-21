盤後速報 - 神達(3706)下週(3月28日)除息1.3元，預估參考價56.6元
鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05
神達(3706-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(3月21日)收盤價57.90元計算，預估參考價為56.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
神達(3706-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲17.42%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/28
|57.90
|1.3
|2.25%
|0.0
|2023/03/29
|28.5
|1.3
|4.56%
|0.0
|2022/03/31
|31.75
|2.0
|6.3%
|0.0
|2021/03/25
|29.3
|1.0
|3.41%
|0.0
|2020/07/14
|34.2
|1.0
|2.92%
|1.2
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