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鉅亨速報

盤後速報 - 神達(3706)下週(3月28日)除息1.3元，預估參考價56.6元

鉅亨網新聞中心 2024-03-21 17:05

神達(3706-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(3月21日)收盤價57.90元計算，預估參考價為56.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

神達(3706-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般投資業。近5日股價上漲17.42%，集中市場加權指數下跌0.72%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/28 57.90 1.3 2.25% 0.0
2023/03/29 28.5 1.3 4.56% 0.0
2022/03/31 31.75 2.0 6.3% 0.0
2021/03/25 29.3 1.0 3.41% 0.0
2020/07/14 34.2 1.0 2.92% 1.2

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