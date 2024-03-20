〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 美元走強 黃金回落

鉅亨網編譯許家華 2024-03-20 06:27

在美國聯準會 (Fed) 結束為期兩日的會議之前一天，美元走強，導致黃金價格周二 (19 日) 回落。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.2% ，收每盎司 2159.7 美元。

黃金現貨價格下跌 0.2% ，報每盎司 2155.93 美元，在周一觸及的一周低點附近盤旋。

美元上漲 0.2%，早盤觸及 2 周多高點，令黃金對非美元買家來說更昂貴。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Ryan McKay 表示，由於過去一兩周內倉位變動快速，黃金漲勢有些疲憊，現在隨著對 Fed 的定價略有下降，黃金稍作喘息。「目前，我們預計不會很快出現反彈漲勢，但另一方面，我們也不認為黃金會遭大拋售，因為現貨市場仍然強勁，而且定位仍然相當看漲。」

黃金現貨 3 月 8 日曾創下 2194.99 美元的歷史新高紀錄，但上周黃金跌近 1%，係因美國 2 月消費者物價和生產者物價數據高於預期，令 Fed 提早降息的希望黯淡。

通膨上升促使 Fed 維持高利率，從而令不孳息的黃金承壓。

儘管市場普遍預計 Fed 周三會議結束後將維持利率不變，但市場正在等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後就最新利率前景發表評論。

同時，日本央行 (BOJ) 結束長達 8 年負利率和其他剩餘的非正統政策。

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