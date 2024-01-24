網路巨頭頻現房地產市場 騰訊豪擲人民幣64億 在北京拿地

中國網路巨頭騰訊 (00700-HK) 時隔多年，再次大手筆在北京拿地，成交金額超過人民幣（下同）64 億元。

據《財聯社》報導，北京市規劃和自然資源委員會網站發布的消息顯示，北京市海淀區學院路北端 A、B、C、J 地皮 B4 綜合性商業金融服務業用地、B23 研發設計用地周二（23 日）完成出讓，由騰訊底價摘得，成交金額為 64.2 億元。

該地皮總面積 7.06 萬平方公尺，規劃建築面積不超過 28.55 萬平方公尺，容積率為 5/3.5，限高 80 公尺，並有臨時三通一平的規劃要求。

中指研究院企業研究總監劉水說：「由於用地性質為商業金融服務業用地、研發設計用地，並對該研發設計用地明確提出自持要求，所以騰訊科技競買該宗土地目的，應該是開發建設辦公基地。」

對於在北京拿地，騰訊表示，該項目主要用於滿足辦公需求，為員工提供穩定集中的辦公場所。

「部分網路企業經過多年發展後，具備了相當規模，有的企業在資金實力相對充沛情況下，需要在一塊相對固定的地方去發展。一些網路企業租房的代價也很高，索性自己拿地建房自持物業。此外，在一些土地上投資建設房產，公司還可享受到地方政府給予的優惠政策。」財經評論員譚浩俊表示。

值得關注的是，該地皮曾在 2019 年被出讓過一次，當時拿地的是紫光集團，計劃興建「紫光全球智能科創總部」，當時拿地金額為 66.09 億元。不過，由於紫光逾期未繳納土地開發建設補償費超過 90 日以上，該地不得不重新出讓。

事實上，這並非騰訊首度在北京拿地。落座於北京中關村軟體園的騰訊北京總部大樓，是其在北京購買的首塊地皮。騰訊總部大樓項目總投資為 18 億元，2014 年 10 月開工，2019 年啟用。

騰訊在深圳、北京、上海、天津、重慶、成都、武漢等七大城市均持有房地產。

此外，騰訊並非個例，近年來市場頻頻傳出網路巨擘拿地的消息。

2023 年 2 月，京東以 31.12 億元底價奪得北京亦莊新城一塊地皮，這塊地正對面就是京東集團總部大廈。

此外，近年美團 (03690-HK) 、小米 (01810-HK) 、快手 (01024-HK) 等網路企業先後在上海、深圳等城拿地、購樓。2020 年，美團以 65.41 億元競得上海市楊浦區定海社區地皮；字節跳動斥資 50 億元，在北京購買新辦公大樓；華為斥資 40 億拿下深圳香蜜湖地皮；快手以 28 億元買下北京一處辦公物業；小米近年也在多地購買房產，包括北京、武漢、深圳等。

業界人士認為，網路企業熱衷買樓和自建物業，應出於多重考慮。一方面，網路企業自用辦公場地需求強烈，資金相對寬鬆；另一方面，一、二線城市房地產價值長期呈單邊上漲趨勢，無論是提升企業形象、內部管理效率，抑或獲取資產增值收益，網路企業購置自用物業或買地自建物業，都有利於企業發展。