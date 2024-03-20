鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 18:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.1元上修至6.64元，其中最高估值6.91元，最低估值5.82元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.91(6.91)
|7.39
|最低值
|5.82(5.82)
|6.4
|平均值
|6.43(6.43)
|6.91
|中位數
|6.64(6.64)
|6.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|26,347,000
|28,343,000
|最低值
|25,645,000
|27,543,000
|平均值
|26,025,350
|27,882,500
|中位數
|26,068,500
|27,822,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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