鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至14.1元，預估目標價為355元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.81元下修至14.1元，其中最高估值16元，最低估值10.88元，預估目標價為355元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16(16)
|23.43
|29.01
|最低值
|10.88(10.88)
|13.8
|29.01
|平均值
|13.82(13.94)
|17.8
|29.01
|中位數
|14.1(14.81)
|17.19
|29.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|204,101,130
|281,113,260
|334,587,160
|最低值
|179,324,000
|202,497,000
|334,587,160
|平均值
|191,414,050
|234,570,850
|334,587,160
|中位數
|188,046,500
|240,131,500
|334,587,160
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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