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鉅亨速報

盤後速報 - 光寶科(2301)下週(3月27日)除息2.51元，預估參考價120.49元

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05

光寶科(2301-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.51元。

以今日(3月20日)收盤價123.00元計算，預估參考價為120.49元，息值合計為2.51元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價上漲0.87%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/27 123.00 2.50605 2.04% 0.0
2023/08/16 143.5 2.0 1.39% 0.0
2023/03/16 74.1 3.0 4.05% 0.0
2022/08/16 68.3 1.5 2.2% 0.0
2022/03/18 71.0 2.5 3.52% 0.0

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