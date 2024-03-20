盤後速報 - 光寶科(2301)下週(3月27日)除息2.51元，預估參考價120.49元
鉅亨網新聞中心 2024-03-20 17:05
光寶科(2301-TW)下週(3月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.51元。
以今日(3月20日)收盤價123.00元計算，預估參考價為120.49元，息值合計為2.51元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價上漲0.87%，集中市場加權指數下跌0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/27
|123.00
|2.50605
|2.04%
|0.0
|2023/08/16
|143.5
|2.0
|1.39%
|0.0
|2023/03/16
|74.1
|3.0
|4.05%
|0.0
|2022/08/16
|68.3
|1.5
|2.2%
|0.0
|2022/03/18
|71.0
|2.5
|3.52%
|0.0
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