信心回升！全球基金改變看法 看好A股、港股

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-20 14:00

最近幾個月，挪威 Skagen AS 和美國 Boston Partners 兩家全球基金改變看法，改看漲 A 股、港股上市股票，理由是本益比低、金融和監管風險顯著降低，以及企業獲利改善，成為投資人信心回升的最新跡象。

據《彭博》周二（19 日）報導，Skagen AS 新興市場基金投資組合經理人 Fredrik Bjelland 表示，投資人擔心中國經濟面臨的結構性挑戰而對中國股票更加挑剔，且恐懼和誤解加上大資金動向加劇了不安，但這些情緒達到最極端的時候，就意味著是時候買入了。

他進一步指出，投資人最擔憂的事情已經過去了，且中國股票的本益比很低，增量風險也隨之降低。

截至 2 月底，中國和香港股票佔 Skagen AS 新興市場投資組合的比率為 32%，高於去年 9 月的 28%，也高於 MSCI 新興市場指數中國股票的 26% 權重。

操盤績效顯示，去年 Skagen AS 新興市場基金贏 87% 的同行，今年來贏 91% 的同行。值得一提的是，目前其最大持股是中國石油巨頭——中國海洋石油，該股股價在本月稍早衝上歷史新高。

美國 Boston Partners 基金經理人 David Kim 也表示，在財報中看到一些強勁信號。隨著整個中國股市的本益比下降，一些業務基本面較強的公司看起來很有吸引力。

Kim 管理的基金持續增持京東股票，理由是京東的獲利勢頭良好。Kim 還押注了龍湖集團，他表示該房地產開發商的非住宅物業部門明顯被低估。

截至今年 2 月底，Boston Partners 持有的中國和香港股票佔新興市場投資組合的比率達到 47.5%，較六個月前翻了一倍。

除了上述兩家機構外，先鋒領航、M&G 等國際知名機構也正在加碼中國股市。

種種跡象顯示，外資正持續跑步進場淨買入。

Wind 的數據顯示，截至周二，今年來「北向資金」淨買入金額達人民幣 664.32 億元，已超過 2023 年全年的 437 億元淨買入額。其中，「北向資金」2 月淨買入額高達 607.44 億元，創下近一年單月淨買入額新高。