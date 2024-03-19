〈貴金屬盤後〉市場關注Fed政策會議 黃金逆轉上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 06:14
黃金價格周一 (18 日)在跌至一周低點後走強，因投資者等待本周一系列央行會議，包括美國聯準會 (Fed) 周三的利率決策會議，以獲取有關通膨和利率走向的線索。
高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「黃金在預期美國周三的利率決定，但也可能在預期日本央行今晚的利率決定，因其可表明全球通膨正上升，而黃金顯然是全球對沖通膨的工具。」
上周黃金價格下跌約 1%，係因數據顯示美國 2 月消費者物價強勁上漲，且生產者物價上漲也超過預期，顯示通膨有一定黏性。
日本央行為期兩日的會議將於周二結束，預計其極端溫和的貨幣政策將告終。
英國央行將於周四召開會議，預計維持利率不變。
市場也普遍預計美國 Fed 周三結束為期兩日的政策會議時，將保持利率不變，但根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的最新可能性約為 53%。
「點陣圖的變化以及 Fed 基金的預期將影響黃金價格漲勢是否持續。」Pavilonis 補充道。
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