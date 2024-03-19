〈貴金屬盤後〉市場關注Fed政策會議 黃金逆轉上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-03-19 06:14

黃金價格周一 (18 日)在跌至一周低點後走強，因投資者等待本周一系列央行會議，包括美國聯準會 (Fed) 周三的利率決策會議，以獲取有關通膨和利率走向的線索。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2164.3 美元。

黃金現貨價格上漲 0.2% ，報每盎司 2159.69 美元，早盤觸及 3 月 7 日以來的最低點。黃金現貨 3 月 8 日曾創下 2194.99 美元的歷史新高紀錄。

高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「黃金在預期美國周三的利率決定，但也可能在預期日本央行今晚的利率決定，因其可表明全球通膨正上升，而黃金顯然是全球對沖通膨的工具。」

上周黃金價格下跌約 1%，係因數據顯示美國 2 月消費者物價強勁上漲，且生產者物價上漲也超過預期，顯示通膨有一定黏性。

盡管黃金向來被視為通膨對沖工具，但央行為了抗通膨而採用更高利率的舉措會抑制資金流向不孳息的黃金。

日本央行為期兩日的會議將於周二結束，預計其極端溫和的貨幣政策將告終。

英國央行將於周四召開會議，預計維持利率不變。

市場也普遍預計美國 Fed 周三結束為期兩日的政策會議時，將保持利率不變，但根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的最新可能性約為 53%。

「點陣圖的變化以及 Fed 基金的預期將影響黃金價格漲勢是否持續。」Pavilonis 補充道。

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